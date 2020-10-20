Новое исследование, проведенное Университетом штата Канзас, обнаружило доказательства того, что кошки, инфицированные опасным коронавирусом COVID-19, могут легко передать его другим кошкам в течение двух дней после заражения. Результаты были опубликованы на Biorxiv.

Выяснился другой неожиданный факт – ни одна из зараженных кошек не заболевает после заражения – болезнь проходит абсолютно бессимптомно. Ученые предполагают, что кошки намного легче переносят коронавирус, чем люди.

Ветеринары подвергли шесть здоровых кошек младше шести месяцев коронавирусу SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем. За кошками наблюдали 21 день. Некоторых пришлось усыпить, чтобы провести вскрытие для более тщательного изучения воздействия инфекции на организм.

Читайте также В Варшаве из-за коронавируса отменили празднование Нового года

Все кошки заразились вирусом в течение от одного до 10 дней после контакта. Две кошки, добавленные позже в группу, также заразились в течение двух дней после совместного проживания с ними.

У этих инфицированных кошек следы коронавируса можно было обнаружить в носу, горле, легких и прямой кишке в течение четырех дней после заражения. Более того, у животных также выработались специфические антитела к вирусу уже через неделю после заражения, что указывает на то, что у них формируется защита от повторного заражения.

Читайте также Коты понимают и узнают свои имена

Таким образом, несмотря на то, что кошки легче переносят опасную болезнь, ученые допускают, что животные из семейства кошачьих могут переносить инфекцию SARS-CoV-2 и заражать людей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как коронавирус в Киеве бьет антирекорды. В то же время надежда есть – ученые нашли слабое место коронавируса.