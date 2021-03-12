На Волыни обвалился мост, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, в Волынской области обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Волыни Ольга Бузулук.
Так, мост рухнул во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни около 13:00.
Пострадавших рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.
Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения, поэтому движение на целой части моста продолжается.
Напомним, 22 января в Киеве обвалился потолок в подземном переходе на Майдане Независимости. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Киеве достроят Дарницкий мост в нереальные сроки. "Укрзализныця" совместно с "Укравтодором" договорились достраивать путепровод. Он будет довозведен в рамках программы "Большое строительство".
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