В Киеве достроят Дарницкий мост в нереальные сроки [ Редактировать ]
Дарницкий мост, соединяющий правый и левый берега столицы, будет полностью достроен к концу 2021 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Крилл Тимошенко.
По его словам, "Укрзализныця" совместно с "Укравтодором" договорились достраивать путепровод. Он будет довозведен в рамках программы "Большое строительство".
В этом году в рамках "Большого строительства" будет достроен Дарницкий мост в Киеве. Первый шаг - подписание меморандума между "Укрзализныцей" и "Укравтодором" по достройке Дарницкого моста.
Отмечается, что в "Укрзализныце" заявили, что они не могут строить какие-либо мосты, таким образом, Дарницкий путепровод, стоящий на балансе с 2004 года, остается недоделанным на 100%. Также Тимошенко добавил, что должен быть достроен и Подольско-Воскресенский мост.
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Кроме того, в Киеве вступят в силу ограничения движения по Индустриальному мосту. Такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне.
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