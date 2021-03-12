Загальнонаціональний локдаун на Великдень запровадять в Італії [ Редактировать ]
Загальнонаціональний локдаун на Великдень запровадять в Італії. Про це повідомляє Reuters. Таке рішення хочуть ухвалити, щоб побороти новий спалах коронавірусу і не допустити зростання кількости ушпиталень.
З 3 до 5 квітня всі крамниці, у яких продають товари не першої необхідності, будуть зачинені. Також у ці дні залишати свої оселі італійцям дозволять лише в робочих справах, за станом здоров'я чи через надзвичайні обставини. Вже розроблено проєкт указу. Його мають ухвалити найближчим часом.
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