Всі крамниці, у яких продаються товари не першої необхідності, будуть зачинені

Загальнонаціональний локдаун на Великдень запровадять в Італії. Про це повідомляє Reuters. Таке рішення хочуть ухвалити, щоб побороти новий спалах коронавірусу і не допустити зростання кількости ушпиталень.

З 3 до 5 квітня всі крамниці, у яких продають товари не першої необхідності, будуть зачинені. Також у ці дні залишати свої оселі італійцям дозволять лише в робочих справах, за станом здоров'я чи через надзвичайні обставини. Вже розроблено проєкт указу. Його мають ухвалити найближчим часом.