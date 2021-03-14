Втратити житло, через... обвал будинку! Та ще й зазнати травм! Хто має компенсувати витрати? У світі страхування житла і життя - звичне явище. Та й у нас страхових компаній повно. Та українці чомусь цим нехтують. Останній приклад - аварія у Польщі минулого тижня. Це коли злетів з дороги автобус, який віз наших співгромадян. Деякі пасажири досі лікуються в польських клініках, і щонайменше двоє мають проблеми! Два польські госпіталі відмовились лікувати українців, бо в них не було медичного страхування! Тож "підстрахувати" довелося консулу.

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Досі в лікарнях. У Польщі після смертельної аварії досі залишаються ще 18 пасажирів українського автобуса. А загалом медична допомога знадобилася чотирьом десяткам. При тому, що рятувальна операція почалася вже через 9 хвилин після аварії.

Олексій, пасажир автобуса:

Поліція і медики добре працювали, потім були гелікоптери.

Поранених доправили до лікарень міста Ярослава. Травми тяжкі та різні - переломи, забої, осколкові порізи.

Олександр, пасажир автобуса:

Люди кричали, просили помочь. Не мали инструментов, были б инструменты - может, чем-то помогли б. Так не. Кого могли - того витягли.

І чи не одразу ж український консул повідомив, що двох пасажирів і не починали лікувати без... полісу! Мовляв, страховка у них була, але після аварії люди не могли її знайти. Після втручання дипломата, необхідні операції постраждалим зробили. А в українській страховій, ситуацію пояснили так...

Дмитро Грицута, голова правління страхової компанії:

В перший день-два йшло з'ясування - де знаходяться хворі, застраховані, люди, які отримали ушкодження. Єдині скарги, які ми отримували - лікарня вирішила виписати нашого застрахованого і транспортувати додому, на що родичі категорично відмовлялися.

Перебування в клініках подовжили до понеділка, і вже завтра ще шістьох потерпілих випишуть. Їх мають везти додому каретами швидкої. І всі ці витрати повинні покрити страхові компанії.

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес":

Все пассажиры по международным и междугородним перевозкам застрахованы от несчастного случая. Этот автобус имеет полис "зеленой карты" и страховые суммы по этому полису измеряются в миллионах евро, поэтому денег точно хватит.

Єдиний нюанс, виплат слід чекати не одразу, а мінімум кілька місяців. Бо попереду - юридичні узгодження. Та шанси на компенсацію - реальні, бо міжнародні перевезення застраховані надійно. Чого не скажеш про внутрішні.

В Україні страхова відповідальність перевізників є лише на міжміському сполученні і в потягах. А що ж в маршрутках?!

Ніяк не надіялася, що я вийду з маршрутки з такою проблемою.

Ось так: зайшла у транспорт здоровою, а вийшла зі зламаною рукою. Місяць тому жителька Рівного Жанна їхала в лікарню. Щоб не пропустити своєї зупинки, завчасно піднялася і рушила до виходу. Та водій різко загальмував - і вона не втрималася.

Жанна, жителька Рівного:

Полетіла до нього під скло туди, аж вдарилась головою в панель. Удар був дуже сильний. Коли падала, я старалася правою рукою, якби закрити собі лице.

У травмах Жанна звинуватила водія.

Жанна, жителька Рівного:

Мені ніхто не допоміг. З мене ще взяли гроші за проїзд. Водій не вибачився. Я хочу отримати страховку.

Чиновники пояснюють: жодної конкретики щодо перевізника жінка не надала. Ні номера маршрутки, ні даних водія. Тож, отримати компенсацію для неї майже нереально.

Дмитро Царук, в.о. начальника управління транспорту та зв'язку виконавчого комітету Рівненської міськради:

У нас уже були такі випадки, коли ми їздили на кінцеві - вишуковували конкретного водія, тому що було порушення. Всі водії віднікуються: "ні, такого не було".

Експерти ж пояснюють: в маршрутках розраховувати на страховку можна лише у випадку аварії. І є конкретні винуватці.

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес":

Мы знаем случаи, когда человек заходил в маршрутку, маршрутка начала движения человек, упал ударился головой, год пролежал в коме - сумасшедшие затраты, громадные суммы, суды, уголовные дела.

На такі випадки добре мати індивідуальне страхування життя. Але чи готові до цього українці? І які поліси згодні купувати - найперше? Відповідь однозначна: насамперед страхують не себе, а... свої машини. І воно й не дивно...

Дмитро Грицута, голова правління страхової компанії:

Як правило частота настання випадків по КАСКО в Україні 40 відсотків. Тобто 40 відсотків застрахованих машин обов'язково хоч раз потрапляють в ДТП протягом року.

Далі в пріоритетах...

Дмитро Грицута, голова правління страхової компанії:

Річні поліси на 365 днів - це, як правило, під робочу візу, то ціна його 1,5-2 тисячі гривень.

У ТОП затребуваних і туристичні страховки.

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес":

Хороший туристический полис стоит там 25-30 гривен в день. Хороший, со всеми покрытиями, полис эконом-варианта стоит порядка 15 до 20 гривен в день.

Необхідність такого документа на собі перевірила киянка Дарина.

Видите, индонезийский "сувенир". Здесь пластина у меня - видите, очень аккуратно доктор сделал, и так же у меня в ноге вот тут стоит.

Це - наслідки велопрогулянки на одному з Індонезійських островів. Понад два роки тому, Дарина на крутому схилі не впоралась з кермуванням, впала і зламала руку та ногу.

Дарина, туристка:

Мой случай был очень особенный, потому что я забралась очень далеко, это был не туристический район, очень высоко, самая северная точка Индонезии, маленький остров, где не было практически медпомощи.

У Дарини був хороший поліс. Та навіть при цьому прооперували її тільки через три дні. Весь цей час вона лежала навіть без знеболювальних.

Дарина, киянка:

Очень долго была бюрократия - разбирались, где меня будут оперировать, и то мы подключили все связи, которые были возможны. Был свой момент с локальными проблемами, потому то в Индонезии, в этот госпиталь надо было привезти наличку, а я сломала и руку и ногу, и у меня не было возможности это все самой сделать.

Туристці дистанційно допомагали друзі. Спільно таки домоглися основних страхових виплат. А це - понад 5 тисяч доларів.

Дарина, киянка:

Мне оплатили операцию, оплатили 14 дней пребывания в Индонезии и страховая очень настаивала на том, что б меня обратно привезли домой. Но так как у меня был открытый перелом, мой доктор не разрешал мне лететь.

Тож Дарина пробула в Індонезії три місяці. І за це вже платила сама. Цю історію жінка розповідає нам за кілька годин до вильоту в арабські Емірати. Каже, без страховок за кордон - зась!

Дарина, киянка:

Я использую, скажем так, немного расширенный уже в этот раз вариант и мне страховка также покрывает лечение ковид.

Так, коронавірус зараз чи не найновіший тренд у медстрахуванні. Торік понад 2 мільйони українців пролікувались, маючи поліси від роботи. Зазвичай, у них включені прості хвороби. За складніші випадки треба доплачувати.

В'ячеслав Черняховський, генеральний директор асоціації "Страховий бізнес":

Это перечень наиболее опасных заболеваний связанных с онко-, сердечнососудистыми, инфаркт, инсульт. Такие страховки стоят определенных денег - где то примерно 250-300 евро в год.

А от найрідше в Україні страхують... житло. У жодному з трагічних випадків із вибухами газу чи обвалами не було застрахованих квартир, бо люди страхують лише нерухомість, яка в кредиті.

І насамкінець порада: якщо ви таки вирішили піти з грішми до страхової, то насамперед перевірте в неї ліцензію. А ще на сайті Нацфінмоніторингу пошукайте, чи немає в компанії боргів перед клієнтами.