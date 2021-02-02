Мир автомобилей сейчас переживает, пожалуй, самые большие изменения за всю свою историю. После Kia, BMW, Dacia, GM и изменения в брендинге коснутся одного из самых известных автопроизводителей.

Согласно фотографии, распространенной в Интернете, логотип, используемый Škoda Auto, будет радикально изменен впервые за свою 100-летнюю историю, сообщает чешский портал IDnes.

Справа вероятно новый логотип Škoda Auto

Хотя общая концепция не изменилась, само изображение стало более плоским, минималистичным, избавилось от лишних элементов и знаменитой стрелки, которая почти 100 лет украшала эмблему.

История логотипа

В результате слияния производителя автомобилей L&K в Млада-Болеславе с пльзеньским концерном Škoda в 1925 году компания также приобрела логотип со знаменитой крылатой стрелой. Автором идеи считается Томаш Маглич, тогдашний директор по продажам Škoda Plzeň.

Вдохновением послужило изображение головы индейца в головном уборе, которое якобы украсило офис руководства компании. Однако точное объяснение обстоятельств происхождения знаменитого логотипа и личности автора до сих пор остается загадкой.

За 95 лет чешский автопроизводитель несколько раз модифицировал логотип, хотя основная концепция была сохранена.

Последнее существенное изменение произошло 10 лет назад, а в последний раз эмблема Škoda модернизировалась всего 5 лет назад для иллюстрации тесных связей с концерном Volkswagen.

Секрет эмблемы

Впервые изображение нового логотипа появилось на сайте Cochespias ("Автомобильные Шпионы"). Авторы ресурса специализируются на инсайдерской информации и фотографиях будущих моделей автомобилей.

Им попалось "секретное" фото нового логотипа якобы от Škoda Auto, который радикально отличается от всех остальных, используемых ранее.

Скорее всего, ребрендинг намекает на переход от классических автомобилей на современные электромобили. Следовательно в скором времени стоит ожидать появление первых серийных электрокаров чешского автопроизводителя.

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Автопроизводитель пока не комментирует фотографию.

"Škoda Auto не комментирует слухи о дальнейшем развитии своего фирменного стиля. Предполагаемый дизайн нового логотипа, который появился на различных интернет-ресурсах, исходит не от нашей компании", - прокомментировал "слив" изображения логотипа представитель компании Павел Йина.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как заводы Skoda в Чехии пережили карантин.

Также автомобили бренда славятся своим качеством. К примеру, немец проехал на Skoda Fabia миллион километров.

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