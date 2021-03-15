Родители знали: под Житомиром мужчина насиловал крестницу [ Редактировать ]
В Житомирской области правоохранители арестовали крестного отца, который совершал насильственные действия в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
47-летний насильник совершал свое ужасное преступление под покровом родителей девочки в течении длительного периода времени. Родные люди не предпринимали никаких попыток, чтобы остановить это. Полицейским удалось раскрыть ужасное преступление только благодаря тому, что они приехали на вызов об исчезновении сестры потерпевшей, о чем сообщила их мать.
Отмечается, что мужчине-злоумышленнику предъявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного статьей 152 ч.4 УК Украины. Также против родителей возбуждено уголовное дело за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.
Ранее мы писали, что в Сумской области отец и дядя несколько лет насиловали девочку-инвалида. На теле девушки местная жительница увидела синяки и кровоподтеки, а когда спросила о причинах их возникновения, то услышала ужасную историю.
Кроме того, в Киеве подросток изнасиловал племянника-инвалида. Парня на пол часа оставили присматривать за ребенком, который после этого пожаловался на боли в определенных частях тела, при этом, полиция подтвердила факт изнасилования.
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