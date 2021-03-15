Унаслідок вакцинації проти COVID-19 у світі не померла жодна людина констатують у ВООЗ. На сьогодні в різних країнах щеплені вже майже 360 мільйонів людей. Одночасно у Всесвітній організації охорони здоров'я анонсують випуск нових, ще ефективніших вакцин, які можна вводити без голки і зберігати при кімнатній температурі. Про ці та інші новини на тему - далі в огляді.

В Італії запровадили черговий локдаун. Триватиме він до четвертого квітня - часу, коли християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Напередодні в країні знову зросла кількість інфікованих - до 30 тисяч за добу. Пів Італії потрапило в червону зону. Магазини і школи зачинені, ресторани працюють тільки на винос і доставку. Щоб люди не збиралися великими групами, вулиці не лише патрулюють поліцейські з повітря за порядком стежать військові. Повністю вакцинованих в країні понад два мільйони.

Нова хвиля епідемії загрожує і Сполученим Штатам. На переконання головного інфекціоніста Ентоні Фаучі, з огляду на нові тренди в Європі, оголошувати перемогу над ковідом поки зарано. У США прищепили понад сто мільйонів людей, по дві дози вакцини отримали 35 мільйонів. Президент Джо Байден раніше заявив, що все доросле населення має отримати укол до кінця весни. Фаучі додає, охочих імунізуватися побільшає, якщо попередній президент Трамп закличе до вакцинації своїх прихильників, адже серед них чимало так званих коронаскептиків.

Ізраїль продовжить відстежувати хворих на COVID-19 технологіями спецслужб. І це попри рішення Верховного Суду. Торік уряд наказав домашній розвідці Шин Бет, яка відстежує екстремістів, збирати дані мобільних телефонів ізраїльтян. Той, хто контактував із зареєстрованим хворим, отримував повідомлення з проханням самоізолюватися. Але низка політиків та громадських діячів заявили, що це порушує право на приватність. Суд став на їхній бік. Але кабмін це не переконало. Посадовці заявили: відслідковувати контакти перестануть, коли добовий показник заражених знизиться хоча б до тисячі осіб.

Серцево-судинні захворювання збільшують ризик підхопити коронавірусну інфекцію. Такого висновку дійшли генетики з наукового центру в Манчестері. Науковці проаналізували записи 310 (трьохсот десяти) учасників британського біобанку. Виявилося, що люди із хворобами частіше отримують позитивний результат тесту порівняно з тими, у кого таких проблем не було. І на це не впливають такі чинники як вік, стать, етнічна приналежність, наявність цукрового діабету, високий тиск і рівень холестерину. Раніше у ВООЗ виявили, що імовірність смерті від Ковід-19 зростає в середньому на 50%, якщо пацієнт має надмірну вагу.