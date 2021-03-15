Почервоніти за тиждень може вже і Львів

Почервоніти за тиждень може вже і Львів. Через стрімке зростання хворих відзавтра на дистанційне навчання у місті переводять старшокласників. Попередньо на два тижні. Учні початкових класів поки що сидітимуть за шкільними партами. Більше про ситуацію в регіоні - Христина Гашенко.

У ковідному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні - вільні місця закінчилися, та хворих - однаково везуть і везуть. І щоб надати допомогу кожному, у палатах доставляють ліжка.

Наталія Тімко, директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Якщо ми ще говорили два тижні назад, майже три тижні, що в лікарнях перебувають 1100 хворих одночасно, то зараз ми говоримо, що в лікарнях і є майже 2300 пацієнтів одночасно. Тобто іде надзвичайно висока інтенсивність епідемічного процесу.

Через високу захворюваність від завтра старшокласників переводять на дистанційне навчання.

Світлана Матис, директорка ліцею № 52 м. Львів:

Малят лишати дома самим це вже і не так і безпечно, а 5-11 класи може займатися дистанційно Тим паче, що ми уже маємо такий добрий досвід.

На лікарняному майже двісті педагогів Львова. А в соцмережах вчительку біології однієї з міських шкіл батьки винуватять в розповсюдженні коронавірусу. Мовляв, педагог хворою навчала дітей. Водночас, керівництво закладу ці звинувачення називає безпідставними.

Роман Карпій, директор львівської школи №84:

Кожен день вчителі записують свою температуру і відповідної температура відповідала усім показникам. Вкінці робочого дня людина завершила роботу і пішла додому. Ввечері вона почалася почуватися трошки гірше.

Тест на ковід учительки біології виявився позитивним. Нині вона на лікарняному, а клас, в якому проводила урок - навчається дистанційно. А от карантинних обмежень у громадському транспорті наразі - не запровадили.

Степан, житель Львова:

Добратись треба чимось, коли немає можливості, своїм ходом, то змушений користуватись громадським транспортом.

У звичному, вже карантинному режимі, продовжують працювати кав'ярні та ресторани.

Марія Палій, адміністраторка львівської кав'ярні:

Коли заходить відвідувач у заклад, ми обов'язково проводимо температурний скринінг. рекомендуємо дотримуватись дистанції 1,5 -2 метри між відвідувачами.

Побільшало у Львові й туристів - після оголошення "червоної карантинної зони" в сусідніх областях. Євген та Софія планували відпочити в Яремче. Однак, кажуть - довелося зупинилися у Львові.

Софія та Євген, туристи з Києва:

Просто погулять, посмотреть достопримечательности, это класно. Конечно в Карпатах было бы еще лучше потому что снег, природа, горы, но тут тоже прекрасно.

Львівські епідеміологи застерігають: із нинішніми темпами захворюваності на ковід Львів "почервоніє" вже наступного тижня.