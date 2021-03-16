В Австралії мітингують проти сексуального насильства [ Редактировать ]
В Австралії десятки тисяч людей вийшли на марші проти сексуального насильства та гендерної нерівності. Акції відбулися у понад 40 містах. У Мельбурні активісти несли кількаметровий білий прапор із іменами жінок, вбитих у країні внаслідок гендерного насильства за останні 13 років.
Мітингарі також вимагають належного розслідування щодо справи колишньої політичної радниці Бріттані Хіггінс. Минулого місяця жінка заявила, що її зґвалтували в кабінеті міністра два роки тому.
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