Палата представителей США приняла пакет поддержки американской экономике в размере $1,9 трлн. Президент США Джозеф Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта. Об этом сообщает CNN.

За "План спасения Америки" проголосовали 220 конгрессменов, против - 211. Среди поддержавших инициативу не было ни одного республиканца. Принятие законопроекта приветствовала администрация Белого дома.

Ранее Палата представителей уже одобрила пакет экономических мер, но позднее Сенат внес в него правки и вновь направил на утверждение нижней палаты. Пакет был принят в Сенате исключительно за счет поддержки демократов, при этом авторам законопроекта пришлось отказаться от повышения минимального уровня заработной платы до $15 в час.

После принятия пакета Белый дом распространил заявление Джо Байдена, который приветствовал голосование в Конгрессе и заявил, что "голос американцев был услышан". Президент США подчеркнул, что теперь прямые выплаты в размере $1400 получат 85% американских семей.

Этот законопроект направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации - трудящимся, которые обеспечивают ежедневную жизнедеятельность, работникам, построившим эту страну, людям, поддерживающим ее, - шанс для борьбы.

President Biden’s American Rescue Plan has officially been passed by Congress — and that means $1,400 checks are on the way. pic.twitter.com/dKh2t3uOG3