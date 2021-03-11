Палата представителей США приняла пакет поддержки американской экономике в размере $1,9 трлн. Президент США Джозеф Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта. Об этом сообщает CNN.

За "План спасения Америки" проголосовали 220 конгрессменов, против - 211. Среди поддержавших инициативу не было ни одного республиканца. Принятие законопроекта приветствовала администрация Белого дома.

Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена — исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике.

Ранее Палата представителей уже одобрила пакет экономических мер, но позднее Сенат внес в него правки и вновь направил на утверждение нижней палаты. Пакет был принят в Сенате исключительно за счет поддержки демократов, при этом авторам законопроекта пришлось отказаться от повышения минимального уровня заработной платы до $15 в час.

После принятия пакета Белый дом распространил заявление Джо Байдена, который приветствовал голосование в Конгрессе и заявил, что "голос американцев был услышан". Президент США подчеркнул, что теперь прямые выплаты в размере $1400 получат 85% американских семей.

Этот законопроект направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации - трудящимся, которые обеспечивают ежедневную жизнедеятельность, работникам, построившим эту страну, людям, поддерживающим ее, - шанс для борьбы. President Biden’s American Rescue Plan has officially been passed by Congress — and that means $1,400 checks are on the way. pic.twitter.com/dKh2t3uOG3 — The White House (@WhiteHouse) March 11, 2021

"План спасения Америки" на $1,9 трлн включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплат пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи для домохозяйств, малых предприятий, а также правительств штатов и местных властей.

В частности, предусмотрены прямые выплаты по $1400 американцам, которые зарабатывают до $80 000 в год без вычета налогов. Также предусмотрены доплаты $300 к выплатам по безработице, увеличение продовольственной помощи нуждающимся, помощь на выплаты за аренду жилья, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Как сообщалось ранее, США открыли границы для иностранцев, но все прибывающие в страну из-за рубежа воздушным транспортом обязаны иметь в наличии отрицательный тест на COVID-19 и пробыть на двухнедельном карантине.