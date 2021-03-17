Генпрокурор прокоментувала можливість покарати за "Харківські угоди" [ Редактировать ]
Покарати не можна, відповідальності не несуть! Генпрокурорка Ірина Венедиктова прокоментувала перспективи кримінального провадження щодо "Харківських угод".
За її словами, справа досить провокативна і говорити про персональну відповідальність депутатів за голосування передчасно. Закон це забороняє. Хоча, якщо під час голосування було кнопкодавство - парламентарія покарати можна.
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