Покарати не можна, відповідальності не несуть! Генпрокурорка Ірина Венедиктова прокоментувала перспективи кримінального провадження щодо "Харківських угод".

За її словами, справа досить провокативна і говорити про персональну відповідальність депутатів за голосування передчасно. Закон це забороняє. Хоча, якщо під час голосування було кнопкодавство - парламентарія покарати можна.