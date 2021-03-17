Нерентабельно: у Черкасах зі школи "виганяють" дев'ятикласників [ Редактировать ]
Шкільний скандал у Черкасах. Там дев'ятикласників в одному з районів міста попередили, якщо хочуть навчатися далі, хай шукають нову школу. Така є. Але за 10 кілометрів, і доїхати туди можна тільки однією маршруткою. Чому освіта стає привілеєм? Станіслав Кухарчук питав.
Дев'ятикласниця Валерія каліграфічно виводить завдання з української мови. Щоправда, всі думки її не про предмет, а про майбутнє навчання. Уже наступного року рідна школа зачинить двері перед нею та її однокласниками.
Валерія Сабадин, учениця Черкаської школи №29:
Нам сказали, що на жаль, вже не буде 10-11 класу і з цього приводу дуже сильно переймаємось, адже це наша рідна школа, в ній наші найулюбленіші вчителі і наші однокласники.
Таке рішення оприлюднив міський департамент освіти кілька тижнів тому. Новина про скорочення класу шокувала не тільки школярів, а і їхніх батьків, адже двадцять дев'ята школа - єдина в мікрорайоні Дахнівка.
Батьки дев'ятикласників у розпачі. Мікрорайон на околиці Черкас і майже відрізаний від міста. Тут курсує одна-єдина маршрутка.
Валентина Онишенко, голова батьківського комітету:
Найближча школа від нашого мікрорайону знаходиться 10-12 кілометрів, дістатися до найближчої школи можливості немає так, як ходить один єдиний маршрут 31, який в години пік - на жаль переповнений.
Від нововведень не подобається і керівництву закладу. Цей район хоч і великий, але школа малокомплектна - тут навчаються 225 дітей, а дев'ятий клас тільки один. У профільному департаменті директору повідомили, що утримувати такий клас для бюджету нерентабельно. До того ж дії чиновників чітко регламентовані постановою Кабміну щодо реформи шкіл.
Олександр Деркач, директор Черкаської школи №29:
Згідно постанови Кабінету міністрів 114, щодо формування мережі, там чітко зазначено - в обласних містах, в обласних центрах повинна бути наповнюваність 27 дітей. На сьогодні в нас дітей - 20.
У разі закриття 10 класу, міський бюджет заощадить дві ставки викладачів - це близько трьохсот тисяч гривень на рік. Сума в межах обласного центру невелика, пояснюють у департаменті, але виділити її не можуть. Це буде грубе порушення бюджетного кодексу.
Євген Степко, начальник управління освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради:
Депутати можуть прийняти такі рішення міської ради, про виділення додаткових коштів з міського бюджету, але з точки зору фінансової перевірки - це буде порушення.
Довозити майбутніх десятикласників у інші школи теж неможливо, адже державна програма "шкільний автобус" на обласні центри не поширюється. Тож тепер батькам дев'ятикласників треба думати не тільки в яку школу перевести дітей, а й як їм туди добиратися.
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