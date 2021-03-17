Самовбивча помста! Хотів поквитатися з колишньою, а загинув сам. У поліції розкрили мотиви і подробиці страшного вибуху в Боярці, який стався напередодні. То ким був загиблий? і Що трапилося в містечку? Тарас Пилипець - далі.

Понівечені автівки, вибиті шибки та величезна вирва - наслідки вибуху, що пролунав напередодні вночі серед приватного сектору в Боярці. Вибух був такої сили, що правоохоронці навіть спочатку не зрозуміли, що сталося. Згодом повідомили загинула людина. Уже сьогодні розкрили подробиці інциденту. Загиблий - тридцяти чотирирічний чоловік. Тієї ночі він на таксі приїхав до Боярки і хотів підірвати свою колишню дівчину.

Андрій Нєбитов, начальник ГУНП у Київській області:

Приїхавши туди з цим вибуховим пристроєм, він не дійшов декілька десятків метрів до своєї жертви. Ми вважаємо, що він під час введення цього пристрою в дію підірвав себе і в результаті чого особа загинула.

Особу загиблого не розголошують. Відомо, що чоловік 2014 переїхав у Київ із Криму. Раніше був засуджений - за збут порнографії. Як робити вибухівку дізнався в інтернеті. Записи знайшли в комп'ютері підривника. А всі інгредієнти начебто придбав легально. На злочин чоловік зважився через гроші. За інформацією слідства, він позичив дівчині 30 тисяч доларів на бізнес, а згодом придбав ще й машину за майже сорок тисяч доларів. Коли пара розбіглася - вимагав повернути гроші. Та відмовилася. Тоді він і вирішив її вбити.

Андрій Нєбитов, начальник ГУНП у Київській області:

Раніше у них відбувалися конфліктні ситуації, раніше в них є судові позиви. Є ще звернення до органів поліції про те, що шахрайським шляхом хтось з них заволодів коштами. Такі конфліктні відносини зайшли до того, що особа виготовила саморобний вибуховий пристрій приїхала в Боярку і намагалася вбивство цієї дівчини загально небезпечним способом, тобто, підривом.

У каністрі було 5 кілограмів тротилу. Це як вибух ста двадцяти-міліметрової міни. Такими наших бійців обстрілюють на Донбасі, кажуть у поліції. Якби вибух стався вдень у людному місці, це спричинило б страшну трагедію. Наразі слідство ще триває - встановлюють, чим загиблий займався в столиці та намагаються зв'язатися з його родичами.