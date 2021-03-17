В Одесі депутати від опозиції закликали захистити будинок Асвадурова від забудови [ Редактировать ]
В Одесі сьогодні визначали долю будинку Асвадурова. Це та сама споруда, де півтора роки тому в економічному коледжі сталася пожежа: тоді загинуло шістнадцятеро людей. Чому навколо пам'ятки архітектури місцеві депутати влаштували дискусійні баталії дивіться далі.
Ось такий вигляд будинок Асвадурова має зараз: після пожежі жодних змін. Загальна площа внутрішніх приміщень - понад десять тисяч квадратів. Переважна більшість із них належить Державі Академії наук та Міносвіти. Освітяни кажуть: грошей на ремонт нема, тож одесити вже й не вірять, що будівлю колись відновлять.
Віта, жителька Одеси:
Слишком большие деньги - если у нас даже дороги не могут отремонтировать - что уже говорить о доме!
Наталя, жителька Одеси:
На это есть вышестоящие инстанции, которые должны решать этот вопрос - от горожан ничего не зависит в Одессе!
На сесії міськради депутатам пропонують погодити передачу будівлі з державної власності до комунальної, причому, з можливістю зміни цільового призначення. Мер пояснює: тоді її можна буде відновити - і вже пропонує переселити туди державний архів.
Геннадій Труханов, міський голова Одеси:
Я считаю, что мы, как представительский орган власти, исполнительной власти должны сделать предложение что мы готовы: передайте нам бесплатно - и мы будем вот здесь в сессионном зале решать: что там будет.
Але опозиційні депутати пропонують правку: не змінювати цільового призначення будівлі. Аби потім там не з'явилися готель чи висотка.
Роман Сеник, депутат Одеської міськради, "опозиційна платформа - За життя":
Давайте сохраним в этом здании учебное, образовательное какое-то учреждение, которое принесет пользу, в том числе и одесситам.
У цілому рішення депутати ухвалили, але правку відхилили. В опозиції попереджають: щоб потім не вийшло, що у будівлі розмістяться Державні структури коштом Міського бюджету.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "опозиційна платформа - За життя":
Самое главное, чтобы потом это здание приносило доход городу, а если не приносило доход городу, то несло социальную нагрузку. Если это будет школа или какой-то детский центр. У нас действительно проблема и с детскими кружками, которым в принципе негде базироваться, особенно в зимний период. Поэтому мое личное мнение, что делать за свои деньги и переселять туда архив городской, областной - есть соответствующая структурная государственная служба, которая должны выделять эти деньги из центрального бюджета.
Сьогоднішнє рішення це лише "заяви про наміри". Ще потрібна згода від Міносвіти та Академії наук віддати нерухомість у центрі Одеси.
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