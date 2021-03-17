В Одесі сьогодні визначали долю будинку Асвадурова. Це та сама споруда, де півтора роки тому в економічному коледжі сталася пожежа: тоді загинуло шістнадцятеро людей. Чому навколо пам'ятки архітектури місцеві депутати влаштували дискусійні баталії дивіться далі.

Ось такий вигляд будинок Асвадурова має зараз: після пожежі жодних змін. Загальна площа внутрішніх приміщень - понад десять тисяч квадратів. Переважна більшість із них належить Державі Академії наук та Міносвіти. Освітяни кажуть: грошей на ремонт нема, тож одесити вже й не вірять, що будівлю колись відновлять.

Віта, жителька Одеси:

Слишком большие деньги - если у нас даже дороги не могут отремонтировать - что уже говорить о доме!

Наталя, жителька Одеси:

На это есть вышестоящие инстанции, которые должны решать этот вопрос - от горожан ничего не зависит в Одессе!

На сесії міськради депутатам пропонують погодити передачу будівлі з державної власності до комунальної, причому, з можливістю зміни цільового призначення. Мер пояснює: тоді її можна буде відновити - і вже пропонує переселити туди державний архів.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

Я считаю, что мы, как представительский орган власти, исполнительной власти должны сделать предложение что мы готовы: передайте нам бесплатно - и мы будем вот здесь в сессионном зале решать: что там будет.

Але опозиційні депутати пропонують правку: не змінювати цільового призначення будівлі. Аби потім там не з'явилися готель чи висотка.

Роман Сеник, депутат Одеської міськради, "опозиційна платформа - За життя":

Давайте сохраним в этом здании учебное, образовательное какое-то учреждение, которое принесет пользу, в том числе и одесситам.

У цілому рішення депутати ухвалили, але правку відхилили. В опозиції попереджають: щоб потім не вийшло, що у будівлі розмістяться Державні структури коштом Міського бюджету.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "опозиційна платформа - За життя":

Самое главное, чтобы потом это здание приносило доход городу, а если не приносило доход городу, то несло социальную нагрузку. Если это будет школа или какой-то детский центр. У нас действительно проблема и с детскими кружками, которым в принципе негде базироваться, особенно в зимний период. Поэтому мое личное мнение, что делать за свои деньги и переселять туда архив городской, областной - есть соответствующая структурная государственная служба, которая должны выделять эти деньги из центрального бюджета.

Сьогоднішнє рішення це лише "заяви про наміри". Ще потрібна згода від Міносвіти та Академії наук віддати нерухомість у центрі Одеси.