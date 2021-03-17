Місяць до кінця опалювального сезону. Стільки ж до річних контрактів на газ. Нагадаю, на початку місяця, нацкомісія з енергетики та комунальних послуг зобов'язала постачальників газу запропонувати для споживачів річні контракти на постачання газу. Що це означає на практиці? І яких цін чекати в платіжках? Богдан Вербицький продовжить.

Контракт до середини весни наступного року! Та ще й зі стабільною ціною на газ!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Споживачам буде чітко зрозуміло, скільки вони будуть платити і восени, і взимку, і весною.

Про річні контракти на постачання газу почали говорити ще в лютому. Мовляв, угода вбереже споживачів від цінових стрибків. Та яким буде тариф, в кабінеті міністрів:

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

На сегодняшний день ответа на вопрос "какой будет цена"- нет.

Як і відповіді на питання: де постачальникам газ брати? Бо закупити його треба багато - на цілий рік!

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

А де вони його можуть купити? - На Європейських біржах. Відповідно, вони будуть відштовхуватися від європейської ціни.

Вона на 20, на 30 відсотків вища, а то й навіть коли холода в нас настають, грудень-січень то там ціна виростає і на 50 відсотків, і на 100 відсотків.

Павло Тиндик, директор ТОВ "ХарківГАЗ Збут":

На бирже если покупать этот газ, ниже 7500 я в текущем режиме цены не вижу.

І вже у квітні ціна на газ може знову зрости і в платіжках споживачів! Бо кабмінівіські "6,99" - закінчуються разом із опалювальним сезоном. І вже з квітня тариф буде близько 8 гривень на куб. Далі - вартість палива будуть прописувати в річних контрактах.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Выйти на семь гривен, на эти 6,99, в годовом контракте будет достаточно тяжело. Давайте себе представим реакцию обычного гражданина, когда он автоматически переводится на годовой контракт, и в этом годовом контракте будет цифра "8", или цифра "9".

Але чи можливо забезпечити хоча б такі цифри в річних платіжках?

Євген Палєнка, екскерівник видобувних компаній:

Мені дуже важко уявити, яким чином постачальник може в себе в балансі забезпечити гарантію постачання такого газу?

Своєрідною "страховкою" і для постачальника, і для споживача може стати газ власного видобутку, який видобувають державні компанії. Цю тему обговорювали на засіданні уряду ще на початку березня. З відповідною пропозицією виступив в.о. міністра енергетики - Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики:

Основні обсяги природного газу видобуває "Укргазвидобування", при чому зі свердловин які були передані безкоштовно. Але "Укргазвидобування" ці обсяги не передає на ринку. З квітня 2021 року сто відсотків обсягів відпуску товарного газу всім учасникам ринку товарного газу на умовах не гірше, ніж для групи "Нафтогаз".

Утім, остаточного рішення в Кабміні поки не ухвалили.