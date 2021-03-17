У Лондоні не вщухають масштабні протести. Люди вже три дні вимагають покарання для поліцейських, які розігнали мирний мітинг, який відбувся через загибель Сари Еверард. Нагадаю, її викрав та убив правоохоронець. Що сталося тоді, і що відбувається зараз - наша Світлана Чернецька з Лондона розкаже.

Три дні поспіль у центрі Лондона збираються сотні людей. Вони вимагають від влади безпеки на вулицях. Але водночас виступають проти ширших повноважень поліції. Скотланд-Ярд потрапив під шквал критики після розгону акції пам'яті минулої суботи.

Коли кількох жінок закували в кайданки, одну з них волочили по землі. А тепер уряд пропонує пілотний проєкт, де офіцерів у цивільному хочуть відправляти на патрулювання пабів, клубів і популярних барів. Щоб ті визначали потенційно небезпечних людей.

Лола Томпсон, студентка, протестувальниця:

Зараз дуже багато недовіри до поліції. І люди почуватимуться некомфортно, якщо офіцери під прикриттям працюватимуть у розважальних закладах. Краще б уряд справді опікувався питанням, як зробити, щоби жінки почувалися в безпеці.

В уряді вже оголосили про перші кроки в цьому напрямку. Насамперед виділяють гроші для кращого освітлення міст та додаткових камер спостереження. Також на вулиці виведуть більше патрулів поліції. А на розгляд депутатів уже відправили закон про поліцію, вироки й суди.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Це не секрет, що вироки за зґвалтування в наші країні - просто ганебні, і це треба вирішувати. Тож ми робимо усе можливе, щоби зробити жорсткішими вироки чоловікам, боюся, що це переважно чоловіки вчиняють сексуальні злочини та насилля над жінками.

Про безпеку на вулицях заговорили після вбивства тридцяти трилітньої жительки Лондона Сари Еверард. Жінку викрали просто на вулиці. А головним підозрюваним виявився офіцер поліції.