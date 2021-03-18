Могут повторно заразиться коронавирусом: кто в группе риска [ Редактировать ]
В Дании ученые провели исследование и выяснили, кто из людей рискует повторно заразиться коронавирусом. Об этом пишет журнал Lancet.
Исследование проводилось на основе данных массового ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году его прошли примерно 4 млн человек (69% населения страны).
Так, в группе риска - люди старше 65 лет.
Мы обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше.
Специалисты отметили, что подобные данные можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым "иммунным старением".
Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма.
Отмечается, что полученные результаты указывают на важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.
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