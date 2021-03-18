У Харкові затримали озброєних до зубів автовикрадачів [ Редактировать ]
У Харкові затримали двох жителів Дніпра. Поліція підозрює їх у причетності до викрадання "елітних" авто та збуті наркотиків.
За даними правоохоронців, зловмисники торгували дорогими автівками. Але перш ніж віддати ключі від машини новому власникові, робили дублікат та встановлювали на автівку датчики відстежування. За деякий час викрадали і знову продавали за підробленими документами.
Орудували аферисти на території п'яти областей. Під час обшуків помешкань та машин затриманих поліцейські знайшли близько двадцяти кілограмів амфетаміну, автоматичну зброю, гранати та вибухові речовини.
по теме
Контрабандистів з дипломатичним імунітетом затримали на кордоні - що загрожує високопосадовцям?
Винищувач буксирували на стоянку після льотної зміни, коли в нього влетів автомобіль
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 кілограмів готових наркотиків та 5 тонн сировини для виготовлення товару
Кур'єрів, які везли заборонений вантаж, затримали під час огляду автівки на контрольному пункті "Каланчак" - вони сховали обладнання серед особистих речей
Позашляховик начебто Олександра Дубінського потрапив в аварію на Львівщині - очевидці стверджують: за кермом був саме політик і саме він вилетів на зустрічну смугу