У Харкові затримали двох жителів Дніпра. Поліція підозрює їх у причетності до викрадання "елітних" авто та збуті наркотиків.

За даними правоохоронців, зловмисники торгували дорогими автівками. Але перш ніж віддати ключі від машини новому власникові, робили дублікат та встановлювали на автівку датчики відстежування. За деякий час викрадали і знову продавали за підробленими документами.

Орудували аферисти на території п'яти областей. Під час обшуків помешкань та машин затриманих поліцейські знайшли близько двадцяти кілограмів амфетаміну, автоматичну зброю, гранати та вибухові речовини.