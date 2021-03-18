Фінляндія відсьогодні запроваджує медичний контроль на кордоні. Громадяни мають показати негативний тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до прибуття, або здати його на місці.

Перевірки проводитимуть у порту Гельсінкі, столичному аеропорту Вантаа і пункті перетину кордону з Росією. Тест не потрібен лише тим, хто перехворів на COVID-19 за останні 6 місяців і має відповідну медичну довідку.

Нові правила діятимуть щонайменше до кінця березня.