Велика Британія абсолютний рекордсмен з імунізації у Старому Світі. Першу дозу протиковідної ін'єкції там отримали вже понад 25 мільйонів людей. Це разючий контраст із ситуацією в Євросоюзі.

Чому Брюссель звинувачує Лондон у повільному вакцинуванні європейців - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

100 днів тому у Великій Британії від коронавірусу вакцинували першу жительку. Весь світ спостерігав за щепленням 90-річної Маргарет Кінан. Наразі в країні використовують два препарати: "Пфайзер" і "Астразенеку".

Станом на сьогодні першу дозу отримали понад 25 мільйонів людей це майже 40 відсотків усього населення. Із великим відривом це найкращий показник у Європі. Де вакцинували 10% жителів, а то й менше.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Кількість смертей від ковіду в цій країні, на щастя, зменшується так швидко, що тільки за минулий тиждень - знову на третину. І у ці хвилини вакцина рятує тисячі життів країни.

На тлі успіхів британців - імунізація в ЄС видається дуже млявою. Там не поспішали затвердити препарати й одразу зіткнулися із затримками в постачанні. А зараз ситуацію погіршує тимчасове припинення щеплень "Астразенекою". Для виправлення плачевної ситуації, Брюссель закликає сусідів ділитися своїми дозами. Інакше - ЄС просто блокуватиме експорт вакцин. Ця погроза адресована насамперед Великій Британії.

Урсула фон дер Ляєн президент Єврокомісії:

Мені складно пояснити нашим громадянам, чому вакцини, виготовлені в ЄС, йдуть у інші країни, які теж їх виготовляють, але нічого не відправляють назад до ЄС. Ми закликаємо до відкритості, хочемо взаємності, бачити потік препаратів у обидва напрямки. Ми опинилися перед обличчям найгіршої кризи століття. Тому готові застосувати будь-які інструменти.

"Астразенеку" наразі виготовляють і на європейських заводах, і на британських. І Лондон справді не експортує виготовленого вдома препарату. Використовують одразу ж. Натомість Велика Британія отримує мільйони доз із заводів, розташованих у ЄС та Індії. Але в Лондоні опираються на попередні домовленості щодо постачання вакцин і змінювати підхід не збираються.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Лише декілька днів тому ми отримали запевнення, що в ЄС не має жодних планів щодо обмежень законних контрактів на постачання вакцин до Великої Британії. І очікуємо, що обіцянки та юридичні контракти поважатимуться. Чесно кажучи, здивований, що ми ведемо цю розмову. І Брюсселю варто пояснити свої заяви, бо світ спостерігає.

Насправді ж заборона на експорт вакцин у Євросоюзі діє від січня. Націлена вона на багаті країни, зокрема Велику Британію, США, Канаду та Австралію. Але поки що нею скористалися тільки раз. Коли Італія, за згоди Єврокомісії, заблокувала доправлення 250 (двохсот п'ятдесяти) тисяч доз "Астразенеки" до Австралії. І схоже, це лише початок.