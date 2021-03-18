До карантину готуйся! Завтра життя з обмеженнями почнеться у Львові, а з суботи у Києві. І хоча столиця поки що залишається помаранчевою, умови будуть - "червоними". Київський локдаун оголошений на три тижні.

На цей час закриють торгово-розважальні центри та кінотеатри. Ресторани і кафе - працюватимуть лише навинос. А от чи зупинять транспорт і чи закриють школи, розкаже Олександр Васильченко. Інструкція карантинного виживання - далі.

За крок від локдауну. У столиці на три тижні посилюють карантинні обмеження. І хоча Київ у "помаранчевій зоні" - карантинити будемо як у "червоній". Уже від суботи під замком усі заклади культури: музеї, кінотеатри. Не дозволено проводити масові заходи, а спортивні у тому числі й міжнародні - без глядачів. Під табу також ТРЦ, відвідини церкви та інших релігійних установ. У штатному режимі дозволили працювати продуктовим магазинам, аптекам, зоокрамницям та магазинам побутової хімії.

Сергій, студент:

На улицах людей полно, в метро полно и как-то закрывать все снова, ну как-то, не знаю, как-то уже приелось.

Єва, студентка:

Я дуже хочу навчатися, знову закривають, вже вакцинація є, чому знову закривають, я не розумію. Тому вже хочеться повернутися до звичного життя.

Марта, жителька Києва:

Ужгород вже закрився, Франківськ, заради справедливості хоча б, зважаючи на те що кількість захворювань зростає, мабуть в цьому є сенс. Хоча, шкода приватних підприємців, людей, які працюють в закладах, які закриваються, їм важко виживати в таких умовах.

Вирішили не закручувати гайки малому і середньому бізнесу. Хоч і з обмеженнями кафе, ресторани і ятки працюватимуть - винятково на виніс. АЗС із дотриманням суворих обмежень і без роботи фудкортів. Перукарні і салони краси не закриватимуть, та потрапити туди можна буде лише за попереднім записом. Це стосується і фітнес клубів і спортивних залів. Усі бюджетні підприємства і організації переводять на дистанційну роботу.

Така ж вимога і до приватного бізнесу, окрім підприємств критичної структури. Громадський транспорт працюватиме без змін: залишається масковий режим, а заповненість місць має становити 50 відсотків.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні до дев'ятого квітня. Включно. Я закликаю усіх поставитись свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запровадженні. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не стало колапсу медичної системи, щоб не наражати на небезпеку життя людей.

Весняні канікули для школярів не продовжать, але навчатися знову доведеться дистанційно. Без змін працюватимуть лише дитячі садочки. Принаймні поки що.