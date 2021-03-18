Борги за комунальні послуги в Україні сягнули небувалих до цього масштабів

Борги за комунальні послуги в Україні сягнули небувалих до цього масштабів. Схоже непомірні тарифи таки дали про себе знати. На січень цього року українці заборгували за комірне більше ніж будь коли до цього 81 мільярд гривень. Це офіційна статистика Держстату.

Наскільки загрозливою є проблема і чи можливо її вирішити. Олена Логінова розкаже.

Вони знову приходять! Комунальні платіжки із "золотими цифрами".

Може для олігархів це і копійки, а для загальної маси людей - це схоже на геноцид.

Після шоку від платіжок за січень, люди очікували, що за лютий цифри будуть меншими. Принаймні в уряді приборкали газові ціни державним регулюванням до кінця опалювального сезону:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Буде запроваджено державне врегулювання. Запропонована ціна найнижча сьогодні на українській біржі. Становить 6 грн. 99 коп.

Але всі сподівання на знижку розбилися, щойно українці взяли у руки нові квитанції.

В цьому місяці рекорд - під 3000 за опалення звичайної хрущівки.

Тарифи за лютий - не те що не менші, а навіть Більші! Хоча в Міненергетики про це попереджали. Мовляв, місяць був холодніший, і люди активніше споживали електроенергію. Та пояснення уряду - це одне, а можливість платити інше!

Якщо пенсія в тебе 3000 тисячі, а тобі 2000 за опалення заплатити. То шо тут скажеш. - Чи у вас є заборгованість? - Є особливо по опаленню. Я не можу платити вчасно.

Борги за комуналку в Україні Вже рекордні! Понад 81 мільярд гривень. У лідерах боржників - Київ, Харківська та Дніпропетровська області.

Олександр Скубченко, голова житлового союзу України:

Люди не просто не платят потому что не хотят, они не платят потому что у них уже денег нет. Если мы сравним долги с цифрой, которая у нас была 2014 года то это было 11 млрд. Сегодня - 81. То есть 70 млрд за последние 7 лет.

Аби зрозуміти масштаб - сума комунальних боргів зараз більше, аніж вся стаття витрат, закладена, приміром, на дороги та інфраструктуру в кошторисі цього року.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це ще один прихований дефіцит бюджету. якщо уряд і влада не будуть вживати жодних заходів, а люди перестануть платити і накопичуться борги у підприємств теплокомуненерго, наприклад, то підприємства будуть позбавлені можливості сплачувати облагазам або іншим там постачальникам газу, якщо ми говоримо про газ і просто будуть відключати людей від житлово-комунальних послуг.

І не просто відключати від послуг! У злісних боржників можуть і житло відібрати, кажуть юристи. Звісно, за рішенням суду.

Костянтин Варшавський, юрист:

Якщо сума заборгованості перевищить 120 тисяч гривень. Виконавча служба у першу чергу дивиться чи є можливість у споживача закрити заборгованість за рахунок можливо накопичень, можливо певних депозитних чи акцій далі дивиться чи є рухоме майно. Далі дивиться чи є земельні ділянки.

До речі, реструктуризація боргу - це один зі способів зменшити кількість і боргів, і боржників. А ще допомогти змогло б збільшення кількості субсидіантів. І хоча в уряді говорять, що готові на це піти, насправді поки все з точністю до навпаки.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Поки що ці плани залишилися лише на рівні заяв. Ми не бачимо якихось практичних кроків. Лише одна третина від всіх тих хто подається на субсидії - їх отримують. Двом третинам людей відмовляє держава в наданні субсидій. Відповідно люди позбавлені можливості якимось чином сплачувати за свої житлово-комунальні послуги.

Тож без державної програми, комунальні борги ростимуть і далі. Паралельно із цифрами у платіжках. Підсилені локдауном та безробіттям.