Інженери NASA успішно випробували ракету для польоту на Місяць.

Це вже другий тест із початку року, відбувся він на полігоні в штаті Міссісіпі. Двигуни, сконструйовані компанією Boeing, працювали 8 хвилин - це вдвічі довше, ніж потребували науковці.

У рамках програми "Артеміда" вони планують відправити астронавтів до супутника Землі у 2024 році. Востаннє висадку здійснювали ще у грудні 1972 року.