В пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины проведет не одно, а два внеочередных заседания. О том, что планирует рассмотреть в ходе встречи рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Сегодня в пятницу два внеочередных. Первое внеочередное про смену графика Рады и законопроект про вакцину. Второе про отмену "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков.

В ходе выступления в Раде глава Минздрава Максим Степанов призвал народных избранников принять законопроект о вакцинах.

Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения. Принятый парламентом закон критикуют юристы.

Кроме того, в Украине обновят сведения Госземкадастра о границе. Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.