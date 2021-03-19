В різних українських містах знову починають вводити посилені карантинні міри, офіси знову переходять на віддалену роботу, а заклади культури та харчування закриваються. Що ж стосується ІТ-бізнесу, то більшість офісів перейшли на віддалену роботу ще рік тому, бо структура ІТ-бізнесу досить ефективно функціонує у віддаленому форматі, тож пандемія жодним чином не зашкодила робочим процесам.

Про це розповів у коментарі виданню співзасновник компанії Prof-IT Богдан Прилепа.

Він підкреслив, що в умовах жорстких локдаунів, айті-сфера України практично не постраждала, а алгоритми роботи не змінились. Міжнародні гіганти навіть виділяли кошти на облаштування домашніх робочих місць співробітникам, ми також створюємо відповідні умови і намагаємося не зменшувати темпи.

"В нашій компанії працюють люди більше, ніж із восьми країн світу, і це не лише жителі країн колишнього СНД, а і громадяни азійських країн, і країн Ближнього Сходу, але якщо це можливо реалізувати, ми надаємо перевагу роботі в офісі", - зазначив експерт.

Прилепа розповів, що питання віддаленої роботи у сфері айті було актуальним задовго до початку коронакризи у світі. Багато компаній експериментували з офісним варіантом роботи та віддаленим, але відтоді, як робота вдома стала скоріше необхідністю, ніж опцією, співробітники переважно облаштували собі робочі місця і вже не бачать сенсу витрачати час та зусилля на поїздки в офіси.

"Також важливим фактором дотримання карантину є те, що айті - це доволі специфічний ринок і якщо в команді хтось захворів, то замінити його дуже складно, а ризики часом бувають великими, адже є жорсткі умови контрактів, особливо з закордонними клієнтами", - додав Богдан.

Тож, коли світ подолає Covid-19, життя вже не буде таким, як раніше і нам слід звикати до змін вже зараз, додав експерт.