Карантинні заходи не зашкодять робочим процесам в ІТ-галузі - експерт [ Редактировать ]
В різних українських містах знову починають вводити посилені карантинні міри, офіси знову переходять на віддалену роботу, а заклади культури та харчування закриваються. Що ж стосується ІТ-бізнесу, то більшість офісів перейшли на віддалену роботу ще рік тому, бо структура ІТ-бізнесу досить ефективно функціонує у віддаленому форматі, тож пандемія жодним чином не зашкодила робочим процесам.
Про це розповів у коментарі виданню співзасновник компанії Prof-IT Богдан Прилепа.
Він підкреслив, що в умовах жорстких локдаунів, айті-сфера України практично не постраждала, а алгоритми роботи не змінились. Міжнародні гіганти навіть виділяли кошти на облаштування домашніх робочих місць співробітникам, ми також створюємо відповідні умови і намагаємося не зменшувати темпи.
"В нашій компанії працюють люди більше, ніж із восьми країн світу, і це не лише жителі країн колишнього СНД, а і громадяни азійських країн, і країн Ближнього Сходу, але якщо це можливо реалізувати, ми надаємо перевагу роботі в офісі", - зазначив експерт.
Прилепа розповів, що питання віддаленої роботи у сфері айті було актуальним задовго до початку коронакризи у світі. Багато компаній експериментували з офісним варіантом роботи та віддаленим, але відтоді, як робота вдома стала скоріше необхідністю, ніж опцією, співробітники переважно облаштували собі робочі місця і вже не бачать сенсу витрачати час та зусилля на поїздки в офіси.
"Також важливим фактором дотримання карантину є те, що айті - це доволі специфічний ринок і якщо в команді хтось захворів, то замінити його дуже складно, а ризики часом бувають великими, адже є жорсткі умови контрактів, особливо з закордонними клієнтами", - додав Богдан.
Тож, коли світ подолає Covid-19, життя вже не буде таким, як раніше і нам слід звикати до змін вже зараз, додав експерт.
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