У Техасі споживачам спишуть "космічні" борги за електрику [ Редактировать ]
Американський штат Техас досі оговтуються від снігового шторму й колапсу енергосистеми, що сталися в лютому. Місцева компанія пробачить користувачам борги за світло в розмірі 29 мільйонів доларів.
Рішення через суд домігся прокурор штату. Він довів, що постачальники незаконно підвищили ціну на електрику у триста разів: від 50 до 9000 доларів за мегават, коли регіон потерпав від аномальних холодів. Користувачі отримали рахунки на сотні і тисячі доларів. Через негоду померли щонайменше 57 людей - внаслідок переохолодження чи отруєння чадним газом.
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