Країни ЄС відновлюють щеплення сироваткою AstraZeneca. Більшість з тих, хто тимчасово призупиняв використання цієї вакцини, знову до неї повернулись після оголошення висновків Європейської медичної агенції. Ряд країн, нагадаємо, переживали, що AstraZeneca може провокувати тромбози.

Оголошувати про повернення до AstraZeneca європейські урядовці стали відразу після пресконференції Європейської медичної агенції. Французький прем'єр пообіцяв не лише з п'ятниці відновити вакцинацію, а й собі зробити щеплення.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Вранці Міністерство охорони здоров'я Франції оновить рекомендації щодо вакцини AstraZeneca, щоб ми могли негайно, уже по обіді відновити вакцинацію. І я особисто теж отримаю щеплення, щоб продемонструвати, що ми можемо повністю їй довіряти.

Оголосили про повернення до AstraZeneca також Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Литва, Латвія, Словенія та Болгарія. Щоправда, дехто збирається зробити це лише наступного тижня.

Кароліна Даріас, міністерка охорони здоров'я Іспанії:

Перший висновок, який я хотіла озвучити, і це зробила EMA також, це те, що вакцина AstraZeneca є безпечною та ефективною, тому я повідомляю, що ми відновлюємо щеплення AstraZeneca з наступного тижня - у середу.

До слова, Європейська медична агенція, ставши на захист AstraZeneca, усе-таки не виключила ймовірний зв'язок вакцини з тромбозами. Користь від вакцинації переважає над шкодою, - наголосили там. Проте варто бути обережними і в разі виникнення симптомів - негайно звертатися до лікаря. Те ж саме повторили і в Німеччині.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Рішення Європейської медичної агенції підтверджує безпечність та якість вакцини AstraZeneca - це хороші новини. Але їхнє рішення також підтверджує висновки інституту імені Пауля Ерліха щодо рідкісних, але серйозних інцидентів.

У Швеції тим часом вирішили зробити паузу і, як сказав тамтешній очільник МОЗ у тиші й спокої подумати, що робити. Бо там якраз у четвер оголосили про смерть раніше здорової жінки, яка за тиждень до цього отримала щеплення. Причини смерті поки що встановлюють.

Йохан Карлсон, директор шведського агентства охорони здоров'я:

Агентству охорони здоров'я потрібні кілька днів, щоб проаналізувати ситуацію і вирішити, як саме використовувати вакцину AstraZeneca у Швеції. Ми сподіваємось, що зможемо повідомити про можливі зміни щодо пріоритетності і наступного тижня озвучимо позицію щодо використання вакцини AstraZeneca.

Тим часом низка країн, зокрема й Бельгія, взагалі не призупиняли вакцинацію сироваткою AstraZeneca. Тут вирішили, що уникнути третьої хвилі коронавірусу і, відповідно, низки смертей - важливіше. А у ВООЗ наголосили: венозна тромбоемболія - третє за поширеністю серцево-судинне захворювання у світі. І люди страждають від нього незалежно від того, вакциновані вони чи ні.