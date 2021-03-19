Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове могут ввести локдаун. Однако его введение зависит от того, какая будет динамика заболеваемости коронавирусом после того, как школьники вернутся с каникул. Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов.

"Ситуация в Харькове на сегодня такая, что мы в "желтой" зоне. У нас полностью сегодня выполняются все протоколы и мы говорим о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и так далее", - заявил Терехов.

При этом он отметил, что с понедельника ученики средних школ уходят на каникулы.

Секретарь горсовета заявил, что в Харькове могут ввести локдаун, после того, как школьники вернутся с каникул, однако если повысится динамика заболеваемости коронавирусом.

"Мы будем смотреть по динамике заболеваемости, когда они (школьники, - ред.) будут выходить из каникул. Если мы увидим, что динамика негативная, что увеличилось количество заболевших, то конечно мы будем вводить такие ограничения, как в Киеве и Львове. Потому что жизни людей конечно для нас в приоритете", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

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