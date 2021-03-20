Юлия Левочкина: Участие женщин в процессах принятия решений - это новый подход в формировании национальной повестки устойчивого развития государства [ Редактировать ]
С 15 по 26 марта 2021 года в гибридном формате проходит 65-ая сессия Комиссии ООН по положению женщин. Приоритетные для обсуждения темы - всестороннее и эффективное участие женщин в жизни общества и в процессах принятия решений, а также искоренение насилия с целью достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.
"Согласно данным ООН, на сегодняшний день в мире только 10 женщин занимают пост главы государства и 13 - премьер-министра. В 119 странах женщин-руководителей не было никогда. Более того, представительство женщин в местных органах власти крайне низкое", - отметила народный депутат.
Юлия Левочкина также обратила внимание на ситуацию в Украине. В Верховной Раде - 87 женщин (20,6%), в КМУ - министерские должности занимают всего 3 женщины, что составляет 13% от всех министерских портфелей. По результатам местных выборов в 2020 году картина следующая: в областных советах женщины занимают 27,85% мест, в городских советах - 32,76%, в районных советах - 34,14%, в сельсоветах - 42,17%. Количество женщин-мэров составляет 8,95%. Что говорит о том, что Украина все еще далека от идеалов паритетной демократии.
"Участие женщин в процессе принятия решений - это не только о правах и возможностях женщин, но и о кардинально новой национальной повестке устойчивого развития государства. Согласно многочисленным исследованиям, прослеживается прямая взаимосвязь между благосостоянием страны и гендерно сбалансированным участием в процессах принятиях решений. Что, в свою очередь, возможно достичь посредством искоренения стереотипов и порожденных ими следствий", - резюмировала Юлия Левочкина.
Напомним, Комиссия ООН по положению женщин - одна из вспомогательных структур ООН, занимающаяся мониторингом выполнения международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.
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