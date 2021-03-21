В Николаеве вводят жесткие карантинные ограничения с 01:00 24 марта по 4 апреля в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook.

По его словам, ситуация в Николаеве "очень плохая". В частности, в городе превышено количество госпитализаций - этот показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения.

"Мы уверенно идем к "красной зоне". С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни, и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", - отметил Ким.

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На период жесткого карантина в Николаеве будет запрещено:

- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные

залы);

- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

- работа ярмарок "выходного дня";

- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также вводятся такие ограничения:

- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

- АЗС будут работать без кафе;

- парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы будут работать по предварительной записи;

- запрещены групповые занятия в фитнес-клубах и спортзалах;

- школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

- продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более чем 50% от мест для сидения. При этом городу рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры на случай запрета работы общественного транспорта.

Рынкам разрешили работать до следующего воскресенья, 28 марта.

"На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения", - добавил лава Николаевской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ужесточили карантин. Новые ограничения вступили в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.

Также мы писали о том, что в Украине снова расширилась "красная" зона карантина. По состоянию на 21 марта в "красной" зоне находятся Киев и шесть областей.

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