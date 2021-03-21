Влада має відповісти за тарифне шахрайство вважають в опозиції. Ось як прокоментував цю та інші теми Юрій Бойко.

Як звільнити людей із тарифної пастки?

80 миллиардов задолженности людей за коммунальные услуги - это реальный кризис. И решить его можно только кардинально: надо дать возможность украинский газ продавать населению, дать возможность энергию, энергоатомам доступную продавать людям и не устраивать эти перепродажи коррупционные, которые мы видим сегодня происходят. Когда люди получат нормальные платежки, они будут платить.

Скандальна земельна реформа

Почему мы боремся против этого законопроекта, потому что он дает возможность скупить землю иностранным компаниям - это ключевое, и наши фермеры могут остаться без работы. Соответственно и люди в селе без работы, потому что они не обладают таким финансовым ресурсом, как крупные международные холдинги. У них нет такого доступа к кредитам и они естественно будут в этом отношении уязвимы и мы боремся за них.

Як пережити карантин?