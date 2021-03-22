За добу у світі коронавірусом заразилося майже півмільйона людей. Найбільше у Бразилії - понад 90 тисяч. В Європі рекордсменом із захворюваності стала Франція - за добу майже 35 тисяч заражень.

Напередодні велелюдні мітинги проти антиковідних обмежень відбулися у Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Швеції та Швейцарії. Під час сутичок поліція застосувала кийки, водомети та сльозогінний газ.

Найчисельнішою стала демонстрація в німецькому Касселі, до неї долучились понад 15 тисяч жителів. А в Амстердамі на протестах затримали понад 150 людей.