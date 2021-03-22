Попри загрозливі цифри епідемії чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки. Як карають порушників карантину - дивіться.

Стрибок захворюваності в столиці змусив владу оголосити жорсткий карантин.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не стало колапсу медичної системи.

Торговельно-розважальні центри зачинені. На масові зібрання табу. Театри й кінотеатри не працюють. Школярі та студенти або на канікулах, або навчаються онлайн. До слова, перевести людей на віддалену роботу місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт - поки що не зупинятимуть.

Сергій, студент із Києва:

На улицах людей полно, в метро полно и как-то закрывать все снова, ну как-то, не знаю, как-то уже приелось.

Марта, жителька Києва:

Шкода приватних підприємців, людей, які працюють в закладах, які закриваються, їм важко виживати в таких умовах.

У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Перукарні й салони краси приймають клієнтів за попереднім записом. Це стосується й фітнес-клубів та спортзалів. Але навіть такі обмеження вже викликали протести. На вулиці Львова та Києва вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликав президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих розмірів допомоги центральна влада додасть 100%, збільшивши підтримку вдвічі.

І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, Без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі.

Тетяна Мостепан, головний лікар Київської клінічної лікарні №4:

Лікарі дуже втомлені. Лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян, щоб вони ставилися з повагою і берегли себе - дотримувалися усіх карантинних заходів.

Та все ж без контролю - всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільні гуляння не змусить ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами! З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти (хоча у місті й так локдаун). А ще крім столиці до червоної зони потрапляє Одеса! Місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. Тож цими вихідними одесити розважалися як востаннє.

Тож, вочевидь, найближчим часом слід чекати нових сплесків захворюваності.