За добу у світі інфікувалося понад півмільйона людей. Найбільше у Бразилії майже 90 тисяч. В Європі найвища статистика із захворюваності у Франції - там 35 тисяч нових заражень.

В Британії третій день поспіль рекорд із кількості вакцинованих за добу. Напередодні першу дозу сироватки отримали 800 тисяч громадян. А в Ізраїлі вже більше половини населення зробили повне щеплення двома дозами.

Від початку епідемії у світі Ковідом інфікувалися понад 123 мільйони людей. Більш як 2 мільйони 700 тисяч померли.