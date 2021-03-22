Пандемія COVID-19: Бразилія вийшла у світові лідери із кількості заражень [ Редактировать ]
За добу у світі інфікувалося понад півмільйона людей. Найбільше у Бразилії майже 90 тисяч. В Європі найвища статистика із захворюваності у Франції - там 35 тисяч нових заражень.
В Британії третій день поспіль рекорд із кількості вакцинованих за добу. Напередодні першу дозу сироватки отримали 800 тисяч громадян. А в Ізраїлі вже більше половини населення зробили повне щеплення двома дозами.
Від початку епідемії у світі Ковідом інфікувалися понад 123 мільйони людей. Більш як 2 мільйони 700 тисяч померли.
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