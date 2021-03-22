В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду

Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V", бо вже має чотири інші сироватки, які пройшли належну сертифікацію, заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду. А от у російської сироватки проблеми не лише з сертифікацією, а й виробництвом.

Нагадаю, раніше Путін заявляв, що "Спутник" ефективний на 97 відсотків. Втім, сам так і не зробив щеплення.