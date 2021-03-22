Жертвувати препарати іншим країнам ЄС зможе лише тоді, коли провакцинує своє населення

ЄС поки що не ділитиметься вакцинами з іншими країнами. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Оскільки між самими членами спілки триває боротьба за сироватку.

Водночас європосадовиця наголосила - ЄС фінансово підтримує міжнародну ініціативу COVAX. Вона надає доступ до вакцин для бідніших країн. На це вже виділили 2 мільярди і 200 мільйонів євро.

Жертвувати препарати іншим країнам ЄС зможе лише тоді, коли провакцинує своє населення.