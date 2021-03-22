У Євросоюзі не розраховують на "Спутник V" [ Редактировать ]
Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V", бо вже має чотири інші сироватки, які пройшли належну сертифікацію, заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду.
А от у російської сироватки проблеми не лише з сертифікацією, а й виробництвом. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що "Спутник" ефективний на 97 відсотків. Втім, сам так і не зробив щеплення.
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В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду. А от у російської сироватки проблеми не лише з сертифікацією, а й виробництвом
Водночас європосадовиця наголосила - ЄС фінансово підтримує міжнародну ініціативу COVAX. Вона надає доступ до вакцин для бідніших країн. На це вже виділили 2 мільярди і 200 мільйонів євро
У документі буде вся інформація: дата та місце щеплення, а ще сироватка, якою робили укол, і кількість доз. А також відомості про тест - або на антитіла, або ПЦР. І дані про одужання від Ковіду за останні пів року
Офіційно та обов'язково. Євросоюз, попри спротив деяких країн-членів, остаточно затвердив паспорти вакцинації. Їх називають "Цифрові зелені сертифікати". Тепер мати такий на території ЄС обов'язково
Європейська агенція з лікарських засобів визнала AstraZeneca безпечною та ефективною. І рекомендувала країн ЄС відновити щеплення.