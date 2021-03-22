Больные с признаками вирусного заболевания сразу пропадают под подозрение на COVID-19/ фото: 360tv

В столице заболеваемость Гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 22,2%. Таким образом, только за неделю заболеваемость возросла почти на 50%. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. В настоящее время эпидемический процесс интенсивен достаточно низко, а показатель заболеваемости составляет 915,6. Среди зараженных, согласно статистике, 8 631 ребенок - рост на 31,8% и 18 539 взрослых - рост на 58,2%.

Отмечается, что больные с признаками вирусного заболевания сразу же пропадают под подозрение и на COVID-19, медики проводят тестирование на инфекцию, после чего, время от времени, их диагноз подтверждается.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 21 марта, зафиксировано 7 893 новых случаев коронавируса. Сделано 21 611 ПЦР-тестов, 4 418 ИФА-тестов и 8 100 экспресс-тестов на антиген.

Ранее мы писали, что в Украине стартовала вторая волна вакцинации от коронавируса. На первом этапе прививки против коронавируса получают врачи медучреждений, оказывающих помощь больным COVID-19. На втором этапе в первую очередь будут вакцинировать семейных врачей.

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