В Украине за минувшие сутки, 21 марта, зафиксировано 7 893 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки заболели 413 детей и 161 медработник.

За минувшие сутки:

заболели - 7893 человек;

летальных случаев - 157;

выздоровели - 2993 человек;

Сделано 21 611 ПЦР-тестов, 4 418 ИФА-тестов и 8 100 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Львовской области - 937,

Одесской области - 745,

Житомирской области - 580,

Киевской области - 557,

Винницкой области - 513.

Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.

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