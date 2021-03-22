Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 21 марта, зафиксировано 7 893 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки заболели 413 детей и 161 медработник.
За минувшие сутки:
- заболели - 7893 человек;
- летальных случаев - 157;
- выздоровели - 2993 человек;
Сделано 21 611 ПЦР-тестов, 4 418 ИФА-тестов и 8 100 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Львовской области - 937,
- Одесской области - 745,
- Житомирской области - 580,
- Киевской области - 557,
- Винницкой области - 513.
Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.
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