С понедельника, 22 марта, в Украине стартует второй этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так.в Украине намерены запустить более 2,5 тысяч пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.

С 22 марта в Украине стартует второй этап вакцинации. К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования – семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта).

Отметим, что на первом этапе прививки против коронавируса получают врачи медучреждений, оказывающих помощь больным COVID-19. На втором этапе в первую очередь будут вакцинировать семейных врачей.

Читайте также, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин. AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Евросоюз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.

Кроме того, ряд стран-участниц Евросоюза объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании. AstraZeneca. Информация появилась после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов о безопасности вакцины.

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