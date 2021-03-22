Финский фотограф под псевдонимом Метсавайнио опубликовал в Интернете гигантское изображение, на котором изображено 20 миллионов звезд.

Фотоснимок состоит из тысяч отдельных кадров небольшого участка Млечного Пути, которые годами аккуратно фотографировались с большой выдержкой.

Панорама Млечного Пути

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Итоговый снимок обладает колоссальной площадью в 100 тысяч пикселей, а общее время выдержки составляет 1250 часов в период с 2009 по 2021 год.

Для объединения изображений автору нужно было очень точно сопоставить звезды и наложить их в Photoshop. Между кадрами были внесены незначительные изменения, чтобы они соответствовали цветовому балансу и кривым блеска, чтобы переходы получались бесшовными.

Панормама, созданная из тысяч отдельных снимков

"На создание этого мозаичного изображения ушло почти двенадцать лет", - написал Метсавайнио в своем блоге Astro Anarchy.

Оттенки на каждой фотографии представляют ионизированные элементы: водород показан зеленым, кислород – синим, а сера – красным.

Метсавайнио объяснил, что он снял большую часть мозаичных кадров – всего 234 – как отдельные композиции. Он опубликовал их как самостоятельные работы.

Пример отдельного снимка - объект NGC 1499

"Это приводит к некоему сложному набору изображений, который частично перекрывается множеством необработанных областей между кадрами и вокруг них", – написал он.

Астроном публикует свои астрофотографии в Интернете с 2007 года, а последняя мозаика на сегодняшний день является его самой большой работой.

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