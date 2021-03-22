Эфирные масла - это сложные смеси летучих душистых веществ, относящихся к классу терпеноидов. Число компонентов эфирного масла варьируется в зависимости от его вида. К примеру, эфирное масло розы содержит более 200 органических веществ, а в мятном их не более 100. Эксперты рассказали, что с помощью аромамасла можно даже похудеть, передает newsyou.info.

Эффект от применения эфирного масла проявляется очень быстро - уже через 5-7 минут после начала вдыхания аромата. Впрочем, ароматерапевты предупреждают, что эфирные масла для похудения не влияют на вес как таковой. Их задача подкорректировать психоэмоциональное состояние человека, уменьшить, если нужно, аппетит, взбодрить, повысить самооценку, но не более того. То есть применение ароматических веществ может служить дополнением к диете и физическим упражнениям, но заменить их ароматерапия не способна.

Любой диетолог вам скажет, что диета - это стресс для организма. Уменьшить его помогут эфирные масла лаванды, вербены, базилика, апельсинов, ромашки, бергамота, мирта, эвкалипта, иланг-иланга, жасмина, розы, мяты.

Если с утра вы просыпаетесь в угнетенном состоянии, с отвращением смотрите в зеркало и чувствуете себя неполноценной, повысьте самооценку с помощью нескольких капель масла лавра. Повысить общий тонус организма помогут следующие масла: пихта, мята, лаванда, мандарин, апельсин, лимон, бессмертник, кориандр, гвоздика, вербена, розмарин.

Людям, склонным к перееданию, садясь за обед, завтрак или ужин можно воспользоваться маслами, притупляющими аппетит. Такими способностями обладают масла грейпфрута, лемонграсса, ванили.

Ускорить обмен веществ помогут: апельсин, лимон, лабазник, ромашка, лук, фенхель, любисток, сельдерей, укроп.

Ранее мы писали, какие специи помогают худеть.