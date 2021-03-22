Дитячий турнір з боксу перед початком карантину встигли провести у Харкові. На ринг вийшли спортсмени з трьох регіонів - Харківщини, Сумщини й Полтавщини. Чим бокс захоплює навіть дівчат?

Стіни й підлога спортивного клубу затягнуті плівкою. Всі гості - у масках. У часи карантину кожен турнір - це справжнє свято. А особливо для молодих боксерів.

Сергій Верходанов, тренер з боксу:

Дети у нас на данный момент ведущие и показывают хорошие результат в последнее время есть и чемпионы Европы, и успешно на чемпионатах мира боксируют уже есть боксеры, которые даже будут выступать на олимпийских играх в Японии.

За призи спортивного клубу Карат змагатимуться 80 боксерів. Наймолодшим учасникам 7 років.

Серед учасників багато й дівчат. Анастасія приїхала з міста Куп'янськ. Срібна призерка чемпіонату Європи 2019 року, тепер мріє потрапити на Чемпіонат світу і на Олімпіаду. Хоча у бокс потрапила випадково.

Анастасія Бурлака, учасниця змагань:

Я занималась сначала физкультурой, потом мне этого мало было, и я пошла с братом на бокс, он меня за собой потянул, и до сих пор я в нем осталась. Я думала сначала, это все страшно, больно. Но футбол намного, например, травмоопаснее, я считаю, чем бокс. Потому что в боксе есть рефери, есть судья, всегда можно остановить, можно сделать предупреждение.

А в родині Дмитра Соляника боксом займаються усі п'ятеро дітей. Хлопець має титул чемпіона України і мріє про світове визнання.

Дмитро Соляник, учасник змагань:

Победы даются, ну, я думаю, тяжело в учении, легко в бою. Тренируюсь я дважды в день, шесть раз в неделю. Утром у меня тренировка перед школой и вечером после школы.

Ці змагання підтримали і політики.

Андрій Спаський, депутат Харківської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я думаю, что развитие молодежного спорта, особенно в таких сложных условиях, когда карантинные мероприятия, тогда это всегда полезно, это праздник для людей. Спорт, во-первых, формирует в человеке характер, так и определенные принципы. Т.е. спорт дает возможность понять, что есть честь какая-то, достоинство и есть соперничество, ну и закаляет характер. Поэтому для молодежи, особенно сейчас это очень важно.

Усі учасники поїхали додому з кубками. І незважаючи на карантин, кожен вже готовий до постійних тренувань, заради нових перемог.