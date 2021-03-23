Microsoft купит популярный мессенджер за $10 млрд [ Редактировать ]
Источник: Bloomberg
Microsoft в настоящее время ведет переговоры о приобретении популярного мессенджера Discord. Это чат для бесед, ориентированных в основном на игровую аудиторию. По словам Bloomberg, идею о покупке инициировал Фил Спенсер – глава игрового подразделения Xbox.
Как сообщают СМИ, Microsoft готова выложить за популярный сервис 10 миллиардов долларов, что является рекордной суммой для подобных сделок. Недавняя покупка студии ZeniMax, в которую входят гиганты Bethesda и id Software, обошлась Microsoft в 7,5 миллиардов долларов.
Владельцы Discord изучают возможность продажи своего сервиса после того, как несколько потенциальных покупателей проявили интерес. В частности, Discord заинтересовались Epic Games и Amazon. Источники Bloomberg говорят, что сделка не является неизбежной и вполне может не состояться.
Discord представляет собой мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, особенно популярный у геймеров и молодого поколения. Среднемесячная аудитория Discord на конец 2020 года составила около 140 миллионов пользователей, а общее число пользователей превышает 250 миллионов.
Приложение бесплатно, но обладает платной подпиской Discord Nitro и встроенным магазином контента, компьютерных игр и приложений.
Стремительный рост пользовательской базы Discord получил с началом глобальной пандемии коронавируса и самоизоляции людей у себя дома.
В то же время Microsoft сейчас активно развивает свое игровое направление и старается выкупать игровые и околоигровые студии, чтобы занять твердую позицию на рынке видеоигр. Так что приобретение популярного сервиса смогло бы помочь компании прибавить пользователей.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft откажется от Xbox Live и переименует свой сверси в с Xbox Network. Также параллельно Microsoft тестирует стриминговый игровой сервис xСloud для браузера.
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