Фанат выложил в Instagram фото убитого им блогера [ Редактировать ]
17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс жестоко убил ее собственный поклонник, 21-летний Брэндон Кларк. Фото с места преступления он опубликовал в соцсетях. Об этом сообщает New York Post.
Парень был на месте преступления, когда туда прибыли полицейские.
Убийца перерезал девушке горло, снял ее окровавленное тело и опубликовал фотографии в Instagram и в чате поклонников блогера в приложении Discord. Кларка застали на месте преступления, и он попытался совершить самоубийство. Парня госпитализировали и предъявили ему обвинение в убийстве.
В полицию поступило несколько звонков о нападении на Дэвинс, среди них был и Кларк. В момент убийства подозреваемый также опубликовал пост со своим фото и подписью. В ней он написал, что, скорее всего, это его последняя публикация и сообщил, что должен сделать что-то очень ужасное. В этом посте и на снимке убитой девушки парень написал "извините".
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и скрылся, а также халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.
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