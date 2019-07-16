17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс жестоко убил ее собственный поклонник, 21-летний Брэндон Кларк. Фото с места преступления он опубликовал в соцсетях. Об этом сообщает New York Post.

Парень был на месте преступления, когда туда прибыли полицейские.

Убийца перерезал девушке горло, снял ее окровавленное тело и опубликовал фотографии в Instagram и в чате поклонников блогера в приложении Discord. Кларка застали на месте преступления, и он попытался совершить самоубийство. Парня госпитализировали и предъявили ему обвинение в убийстве.

В полицию поступило несколько звонков о нападении на Дэвинс, среди них был и Кларк. В момент убийства подозреваемый также опубликовал пост со своим фото и подписью. В ней он написал, что, скорее всего, это его последняя публикация и сообщил, что должен сделать что-то очень ужасное. В этом посте и на снимке убитой девушки парень написал "извините".

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и скрылся, а также халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.