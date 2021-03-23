Криваві жнива коронавірусу: в Україні новий рекорд смертей [ Редактировать ]
Одинадцять з половиною тисяч інфікувань коронавірусом попередньої доби в Україні. 333 людини померли - це рекордне число за всю пандемію. Ушпиталили дві з половиною тисячі хворих.
Найбільше нових заражень у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. За місяць протиковідної вакцинації - майже 122 тисячі українців зробили щеплення - вкололи першу дозу препарату.
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