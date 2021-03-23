В Херсонской области на озере Сиваш нашли трупы 90 лебедей. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

Причина гибели птиц - птичий грипп.

22 марта 2021 года в Геническое управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило сообщение об обнаружении погибших лебедей на территории прибрежной зоны озера Сиваш охотничьих угодий Генического районного совета УООР (Украинское общества охотников и рыболовов) Генического района Херсонской области.

Специалисты Генического управления на месте взяли биологический материал от пяти тел лебедей и направили его в Николаевскую областную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5.

С 23 марта введен карантин по высокопатогенному гриппу птицы, проведено зонирование вспышки.

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