В биосферном заповедника "Аскания-Нова", который находится в Херсонской области, заявили о гибели краснокнижных птиц - серых журавлей и огарей. Об этом сообщили директор заповедника Виктор Гавриленко.

По его словам, птицы гибнут из-за протравленного зерна.

Наши люди (с/х производители - ред.) Насколько глубоко непорядочные. Вчера погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум (яд, который используют против всех видов грызунов. Его обнаруживали в зерне, выбранном на полях вблизи территории заповедника - ред.). В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы.

Мертвых птиц нашли на полях. Также отмечается, что около 20 журавлей, едва подлетели, 3 медленно побрели от людей к болоту, что свидетельствует о признаках заболевания птиц.

Проблема приобретет колоссальные последствия, когда через территорию заповедника "Аскания-Нова" пролетят тысячи птиц.

По его мнению, слова на аграриев не действуют, а значит необходимы более жесткие методы решения проблемы на государственном уровне, так как это проблема всей страны.

Виктор Гавриленко ждет решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ НС и рассмотрения вопроса, связанного с массовым уничтожением серых журавлей. Он считает, что волна проверок аграриев ничего не дала. Они просто переждали ее и снова вернулись к тем же методам борьбы с грызунами, от которых он предостерегал. Гавриленко просит не бросать зерно на поле. С грызунами борются другими методами.

Мы сейчас работаем на государственном уровне - реакция государственных структур. Мы ожидаем, что совместными усилиями попытаемся сломать этот стереотип, сложившийся в нашем обществе в части того "что хочу, то и делаю на земле", и что нет ответственности .

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