Стая скворцов превратилась в огромную птицу, чтобы отпугнуть хищников (видео) [ Редактировать ]
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Британский фотограф Джеймс Кромби запечатлел удивительный момент - сфотографировал стаю скворцов, которые приняли форму гигантской птицы. Съемки он проводил над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии. Ему пришлось сделать более 400 снимков, чтобы получить идеальный кадр.
Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов могут собираться просто гигантские стаи - от 30 до 700 тысяч птиц.
Для такого поведения скворцов существует специальный термин - murmuration of starlings (мурмурация скворцов), то есть "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев).
Мурмурация - скоординированный полета огромных стай птиц (скворцов, галок, ворон и т. д.), образующих в небе невероятные узоры и динамические объемные фигуры, движущиеся непредсказуемым образом.
При этом каждая птица постоянно имеет видимость во все стороны. Это результат того, что поведение птиц в полете нацелено на получение максимума информации о соседях по стае и окружающем пространстве.
Исследованием подобных явлений занимаются, в том числе физики. Большинство гипотез говорит о том, что, собираясь в исполинские стаи, птицы пытаются сбить с толку и отпугнуть хищников. Аналогичное явление демонстрируют большие косяки рыб.
Ранее сообщалось, что cамая старая в мире птица высидела птенца в 70 лет.
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