Британский фотограф Джеймс Кромби запечатлел удивительный момент - сфотографировал стаю скворцов, которые приняли форму гигантской птицы. Съемки он проводил над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии. Ему пришлось сделать более 400 снимков, чтобы получить идеальный кадр.

Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов могут собираться просто гигантские стаи - от 30 до 700 тысяч птиц.

Для такого поведения скворцов существует специальный термин - murmuration of starlings (мурмурация скворцов), то есть "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев).

Мурмурация - скоординированный полета огромных стай птиц (скворцов, галок, ворон и т. д.), образующих в небе невероятные узоры и динамические объемные фигуры, движущиеся непредсказуемым образом.

​При этом каждая птица постоянно имеет видимость во все стороны. Это результат того, что поведение птиц в полете нацелено на получение максимума информации о соседях по стае и окружающем пространстве.

Исследованием подобных явлений занимаются, в том числе физики. Большинство гипотез говорит о том, что, собираясь в исполинские стаи, птицы пытаются сбить с толку и отпугнуть хищников. Аналогичное явление демонстрируют большие косяки рыб.

Ранее сообщалось, что cамая старая в мире птица высидела птенца в 70 лет.